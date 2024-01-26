İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının imzalanması sonrasında ilgili protokole ilişkin antlaşma metni bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüş, 287 milletvekilinin 'kabul', 55 milletvekilinin 'ret' oyu kullandığı oylama sonucu İsveç'in NATO'ya üye olabilmesine Türkiye'den izin çıkmıştı.
Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladığı İsveç kararında, " 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanmasına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
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