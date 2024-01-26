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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladığı İsveç kararında, " 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanmasına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının imzalanması sonrasında ilgili protokole ilişkin antlaşma metni bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüş, 287 milletvekilinin 'kabul', 55 milletvekilinin 'ret' oyu kullandığı oylama sonucu İsveç'in NATO'ya üye olabilmesine Türkiye'den izin çıkmıştı.

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