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İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu son günlerde basında yer alan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alındığına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve görevlerinin başında olduklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Yönetim kuruluna yapılan çağrı üzerine İzmir İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bir araya geldiklerini belirten Sinan Bezircilioğlu, "Son günlerde il başkanlığımızın görevden alındığı ile ilgili olarak basında çıkan haberleri değerlendirmek üzere bir araya geldik. Hepimiz görevimizin başındayız" dedi.

Öte yandan yönetim kurulu toplantısında bu konuda alınacak kararlar ve il yönetimi adına yapılacak açıklamalar konusunda İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu’natam yetki verildiği belirtildi.