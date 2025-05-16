İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, asgari ücretliler ve emeklilerin geçim zorluğu çektiğini belirterek, hükümete acil ara zam çağrısı yaptı. Akar, 2025’te belirlenen asgari ücretin yüzde 20 eridiğini ve en düşük emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurguladı.MARDİN (İGFA) - İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, asgari ücretliler ve emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, hükümetten ara zam talep etti.

2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, artan fiyatlar nedeniyle 5 ayda yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiğini belirten Akar, “Piyasada denge ve denetim mekanizması işlemiyor. İnsanlar geçim derdinden başka bir şey düşünemiyor” dedi.

En düşük emekli maaşlarının asgari ücretten daha kötü durumda olduğunu ifade eden Akar, “Türkiye’nin en ucuz ilçesinde bile kiralar 12 bin liranın altında değil. İsraf ve şatafata giden kaynaklar tasarrufla kontrol edilse, bütçe açık vermez, hazine borç almaz ve faiz ödemezdi. Hükümet, vicdani ve akılcı bir şekilde hareket ederek, emeklilere ve asgari ücretlilere nefes aldıracak bir ara zam formülü uygulamalı” diye konuştu.