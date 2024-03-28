İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Hürriyet, Yeniköy, Aydınlıkevler ve Küçük Mustafa mahallelerinde yaşayan vatandaşların kentsel dönüşüm projeleri ile hem bölgenin çehresini değiştireceklerini, hem de statik açıdan daha sağlıklı yapılara kavuşturacaklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürürken, seçmenle buluşmalarında açıkladığı projelerin karşılığını görmenin sevincini yaşıyor. İlçede belediye hizmetlerinden doğan eksiklerin tespitini aylar önce yapan Sedat Kılınç, şu ana dek açıkladığı projelerle 1 Nisan’dan sonra bütün eksiklikleri giderecek



Gece gündüz demeden seçmenle buluşan ve Melikgazi’nin bütün mahallelerinde gönüllere dokunmayı başaran İYİ partili Sedat Kılınç, buluştuğu her bir seçmenin “Değişim şart” sözleriyle karşılanıyor. Seçmenin, “Bize 5 yıl önce söz verenler aradan geçen 5 yıllık süre içerisinde kapımızı çalmadıkları gibi mahallelerimize hizmeti de eksik bıraktılar. Bu seçim döneminde yine geldiler ve yine söz verdiler ama bizler kesinlikle bu sözlere inanmıyoruz. Değişim bu seçimde kesinlikle şart” sözleri Sedat Kılınç’ı heyecanlandırıyor.

GENÇLİK PARKI İLE GENÇLERİMİZİN YÜZÜ GÜLECEK

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, daha önce açıkladığı projelerine bir yenisi daha ekledi. Sedat Kılınç Hürriyet, Yeniköy, Aydınlıkevler ve Küçük Mustafa Mahallerinde ikamet eden vatandaşları heyecanlandıran kentsel dönüşüme dönük projesini açıklayan Kılınç mahalleliden tam not aldı. Sedat Kılınç kentsel dönüşüme dönük projelerini şu sözlerle duyurdu: Hürriyet, Yeniköy, Aydınlıkevler ve Küçük Mustafa Mahallelerimizde yapacağımız kentsel dönüşüm projeleri ile hem bölgenin çehresini değiştireceğiz, hem de statik açıdan daha sağlıklı yapılara kavuşturacağız. Yine bu bölgede yapacağımız gençlik parkı ile gençlerimizin yüzü gülecek.