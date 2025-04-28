İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Müdür, memur ve ofis personelleri yenilenen Seferihisar orta refüjü ve ilçenin çeşitli yerlerinde dikilen oya ağaçlarının bakımını yaptı.İZMİR (İGFA) - Önceki aylarda da Fen İşleri, Temizlik işlerinin ardından; müdürler, memurlar veofis personelleri bu kez de Park ve Bahçeler Müdürlüğüne destek oldu.

Başta Seferihisar orta refüjü olmak üzere Güzelbahçe’nin birçok kavşak ve meydanına dikilerek Güzelbahçe’nin simgesi haline gelen oya ağaçlarının bakımı yaptı, uzayan otları yoldu.

Ağaçları dikmek kadar en az bakmanın da önemine dikkat çeken Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Güzelbahçe’nin birçok noktasını ‘Oya Ağacı’ ile diktik. ilçemizin simgesi haline getirdik. Güzelbahçe’mizin yeşil dokusunu koruyor ve güçlendiriyoruz. Bir yandan da bakımını yapıyoruz. Yeşiliyle öne çıkan ilçemizin bakımı da bir o kadar zahmetli. 150’ye yakın park, cadde, meydanda yeşil alanımız mevcut. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de canla başla çalışıyor fakat bu kadar yeşil alana yetişmekte zorlanıyoruz. Biz Güzelbahçe Belediyesi ailesi olarak imece ruhunu ortaya koyarak ofis personelimizle birlikte destek oluyoruz.Bu dayanışmaya zaman zaman vatandaşlarımız da katılıyor. Projelerimize de halkımızı dahil ediyoruz. Onların takdir ve teveccühü bizleri motive ediyor, işimize dört elle sarılıyoruz. Güzelbahçe’miz için dayanışmamız devam edecek. Her şey daha güzel bir Güzelbahçe için’’ diye konuştu.