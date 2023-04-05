İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına yönelik düzenlediği geleneksel iftar yemeği, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, şehit ve gazi yakınları, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı iftarda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Bahçelievler Camii İmamı İdris Yılmaz'ın okuduğu sofra duasıyla oruçların açılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi adı Gazi Tezcan Aksoy kürsüye gelerek, iftar nedeniyle Başkan Selvitopu'na ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Başkan Selvitopu da, bu ülke için yaşamlarını veren şehitlerimizi ve son deprem felaketinde yaşamını yitiren on binlerce vatandaşımızı anarak başladığı konuşmasında, “Bu yaralar hep birlikte saracak, acılarımızı paylaştıkça azaltacağız. Zaten biz zor zamanların toplumuyuz. Paylaşmayı en iyi bilenlerdeniz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece başa çıkamayacağımız bir sorun yok. Yeter ki el ele, kol kola olalım” dedi.