İzmir'de Narlıdere Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve bütçe dostu fiyatlarıyla hizmet verecek Emekliler Lokali Ilıca Şubesi ve Narista Kahve Büfesi'ni 15 Nisan Salı Günü hizmete alacak. Herkesi açılışa davet ettiklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Komşularımızla birlikte çayımızı kahvemizi içeceğimiz, keyifle sohbet edeceğimiz sosyal tesislerimiz şimdiden Narlıdere’mize hayırlı olsun” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, İzmirlilerin akınına uğrayan Emekliler Lokali’nin ikincisini ve özellikle gençlerin gözdesi olacak Narista Kahve Büfesi’nin ilkini aynı gün hizmete alıyor.15 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek açılışlar kapsamında önce, saat 12.30’da Ilıca Mahallesi Sarışın Sokak’ta yer alan Emekliler Lokali Ilıca Şubesi hizmete alınacak. Ardından ise saat 13.00’te Sahilevleri Mahallesi Gürler Caddesi’ne konumlandırılan Narista Kahve Büfesi’nin tanıtımı yapılacak. Narlıdereliler, Narista ve Emekliler Lokali’nin aynı gün açılmasıyla, oldukça uygun fiyatlara hizmet verecek iki yeni sosyal tesise daha kavuşmuş olacak.

“NARİSTA DA ÇOK SEVİLECEK”

Emekliler Lokali Ilıca Şubesi ve Narista Kahve Büfesi ile ilçe halkına yeni sosyal alanlar kazandırmaya hazırlandıklarını ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Ömrünü bu memlekete adayan büyüklerimiz için Çamtepe Mahallemizde hayata geçirdiğimiz, her yaştan komşumuzu ağırladığımız Emekliler Lokalimizi halkımız çok sevdi. Şimdi ikincisini Ilıca Mahallemizde hizmete alıyoruz. Yine gençlerimiz, kahve zincirlerinin belirlediği fiyatların çok altında ücret ödeyerek kahvesini alıp sahilde yürüyüş yapabilsin diye Narista büfelerimizin ilkini Sahilevleri Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle hizmet verecek Narista Kahve Büfemizin hem lezzetli kahveleri hem de ekonomik fiyat politikasıyla Emekliler Lokalimiz gibi çok sevileceğini düşünüyoruz” dedi.

“BU MEKÂNLAR HEPİMİZİN”

Narlıdere Belediyesi olarak sosyal adaleti sağlayan çalışmalara yenilerini eklediklerini söyleyen Başkan Erman Uzun, “Günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlarımızın bütçesine destek olmaya ve daha geniş halk kesimlerine yönelik sosyal çalışmaları hayata geçirmeye büyük özen gösteriyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak, Kent Lokantamızda halkın sofrasını kurmaya devam edeceğiz. Narista büfelerimizle gençlerimizin yanında olacağız. Emekliler Lokalimizle büyüklerimize olan hürmetimizi göstereceğiz. Komşularımızla birlikte çayımızı kahvemizi içeceğimiz, keyifle sohbet edeceğimiz sosyal tesislerimiz şimdiden Narlıdere’mize hayırlı olsun. Tüm komşularımızı açılışımıza bekliyoruz” diye konuştu.

NARİSTA, UYGUN FİYATLARIYLA ÖNE ÇIKACAK

Uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlere hizmet verecek Narista Kahve kiosklarında, esspreso, americano, latte, cappuccino, mocha, macchiato ve sıcak çikolata gibi ürünlerin yanı sıra tatlı ve soğuk sandviç çeşitleri de yer alacak.

EMEKLİLER LOKALİ’NİN 2’NCİ ŞUBESİ OLACAK

Bütçe dostu fiyatlarla hizmet veren Narlıdere Belediyesi Emekliler Lokali’nin ilki 2024 Kasım’dan bu yana Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı’nda açılmıştı. Emekliler Lokali’nde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra; tatlı çeşitleri, soğuk sandviç, gevrek, boyoz gibi ürünler de yer alıyor. 15 Nisan itibariyle Çamtepe ve Ilıca Şubeleri ile hizmet verecek Emekliler Lokali’nin üçüncü şubesinin ise Huzur Mahallesi’nde açılması planlanıyor.