Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışları 27-28 Nisan tarihlerinde 13. kez Urla’da gerçekleşecek. URLA Yelkenci Topluluğu URİYAT, Urla Yat Kulübü ve Jimmy Key iş birliğiyle düzenlenen yelken yarışması için başvurular devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir sahilleri 27-28 Nisan tarihlerinde Jimmy KeyUniversail 2024 Yelken Yarışı ile renklenecek.

İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl 13'üncü kez gerçekleşecek olan yarışlar için tüm hazırlıklar sürüyor.

Urla İskelesi’nde düzenlenecek Jimmy KeyUniversail 2024 Yelken Yarışı'na geçen yıl 15 üniversiteden toplam 285 öğrenci 30 takım olarak yarışarak katılmış ve öğrencilerle birlikte toplam 430 sporcunun katılımıyla gerçekleşmişti. Yarışta birinci grupta Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, ikinci grupta ise; Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesikazanan takımlar olmuştu.