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4 bin öğrenci bir arada Harmandalı zeybeği oynayarak, hem vücutlarıyla Atatürk silueti ile imzasını resmettiler hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılında “100. Yılın Kutlu Olsun” yazarak bu önemli tarihe vurgu yaptılar.Egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. Yılını Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutladığımız bu özel günlerde İzmir'de Çeşme Kaymakamlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen “Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor” projesi kapsamında çeşmeli binlerce öğrenci unutulmaz bir çalışmaya imza attı.

Haftalarca süren sayısız hazırlıkların sonunda gerçekleşen görsel şölende şimdiye kadar ki gerçekleşen en büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan 4 bin öğrenci bir arada Harmandalı zeybeği oynayarak, hem vücutlarıyla Atatürk silueti ile imzasını resmettiler hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılında “100. Yılın Kutlu Olsun” yazarak bu önemli tarihe vurgu yaptılar.

Çeşmeliler etkinliğe yoğun ilgi gösterirken sergilenen performans duygusal anlara sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker; "Bu muhteşem organizasyonun gerçekleşmesine önderlik eden büyük emeği ve mesaisi olan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı başta olmak üzere, Lojistik ve malzemeleri temin eden Çeşme belediyesine, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, Çeşme spora ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Asıl emeğin sahibi olan proje eğitmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve gelecek yüzyılımızın emanetçisi bu işe yüreklerini ve terlerini koyan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.