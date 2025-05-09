Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda ekonomi politikalarına vurgu yaptı. "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamla büyümeye devam ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçi, esnaf, KOBİ ve ihracatçıyı destekliyoruz" mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını değerlendirdi.

“Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve kaliteli büyüme ilkemize bağlıyız. Hiçbir kesimi yalnız bırakmıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere kullanılan kredilerde finansman giderinin yüzde 70’ini, esnaf ve ihracatçıların kredilerinde ise yarısını devletin karşıladığını belirtti.

KOBİ’ler için 15 farklı hazine destekli kefalet paketiyle 111 milyar liralık imkan sağlandığını, bunun 50 milyar lirasının Mart’ta devreye alınarak ihracatçılara yönlendirildiğini ifade etti.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile 284 stratejik ürüne 300 milyar liralık kaynak ayrıldığını, HIT-30 Programı kapsamında ise yüksek teknoloji yatırımları için 2030’a kadar 30 milyar dolarlık destek verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, batarya, elektrikli araç ve çip yatırımları için çağrıların açık olduğunu, biyoteknoloji, veri merkezleri, endüstriyel robotlar ve yeşil hidrojen alanlarında yeni çağrıların yakında yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eximbank’ın sermayesinin 4 kat artırıldığını, reeskont kredilerinde finansman maliyetinin yarısının sübvanse edildiğini ve 2024’te bu destekle ihracatçıların 171 milyar liralık ek maliyetten kurtulduğunu vurguladı.

Erdoğan, “Kim üretmek, yatırım yapmak ve istihdam sağlamak istiyorsa onun yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” dedi.