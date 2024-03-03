İzmir'in genç başkan adayı gençlere örnek olacak romanını imzaladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin en genç büyükşehir belediye başkan adayları arasında yer alan 35 yaşındaki Yasin Demirkıran, hayat tecrübelerini ve gençlere tavsiyelerini anlattığı "İşte O Çocuğun Hayali" isimli romanı için imza günü düzenledi.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde özel kuvvetlerde arama kurtarma görevlerinde bulunan ve 2020 yılında yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla görevinden ayrılan Demirkıran, şimdilerde kendi markasıyla oluşturduğu güzellik merkezini işletiyor. Gençlere örnek olmak ve hizmet etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan adayı olan Yasin Demirkıran, seçim çalışmalarını sürdürürken, ilk kitabını çıkarmanın mutluluğunu da yaşadı. Kendi yaşam enerjisini okuyucularına aktarmaya çalıştığı kitabını arkadaşları ve yakınlarına hediye eden Demirkıran, Hollywood Güzellik Merkezi önünde okuyucularıyla buluştu.

İmza gününe gelen tüm okuyucularına hem roman hediye edip hem de imzalayan Demirkıran, burada yaptığı konuşmada, hayatının bir roman gibi olduğunu düşünerek, "İşte O Çocuğun Hayali" kitabını yazmaya karar verdiğini söyledi.

Dünyada birçok ülkeyi gezdiğini belirten Demirkıran, "Oradaki hayatları değerlendirdim. Kendimin nereden nereye geldiğimi gördüğüm zaman bunun bir çoğu insanın da başarabileceğini düşünerek bunu kitap haline getirdim. Kitapta herkesten her şey var. Bu kitapta söyleşi, kurgu, psikoloji herkesten bir şeyler var. Ben bu kitabın uzun zaman sonra binlerce insan tarafından okunabileceğini hayal ederek yazdım." dedi.

Atatürkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi ve ülkesini seven muhafazakar bir ailenin ferdi olduğunu, partiler yerine bağımsız aday olarak siyasete de giriş yaptığını anlatan Demirkıran, hizmet etmek istediğini, hizmet sektörünün de belediyecilikten geçtiğini dile getirdi.