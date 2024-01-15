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İzmir merkezinde kente gelen misafirler için ‘Yatak’ sıkıntısı olduğunu belirten Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, merkezdeki bina ve yapıların otele çevrilmesi gerektiğini söyledi. Otopark olarak kullanılan İZKA’nın merkezdeki arsasının turizme kazandırılmasını isteyen Tercan, konuyu İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu’na taşıdı.İZMİR (İGFA) - Kemeraltı, Kordon, Fuar gibi turizmin gözdesi olacak potansiyele sahip kent hinterlandındaki yapıların otele çevrilmesini isteyen Bülent Tercan, ‘Bu binalar bize göre heba ediliyor. Örneğin resmi bir kurumun hizmet merkezi kentin çevre ilçelerinde de faaliyet gösterebilir ama körfezi, tarihi turizm değerlerini taşıyamazsınız. Turizm potansiyelinin yoğun olduğu bölgelerde gelen konukların ağırlanması için daha fazla otele ve turizm tesislerine ihtiyaç duyuyoruz. Öte yandan kurumların idari merkezlerinin kalkınmaya muhtaç ilçelere kaydırılması, İzmir’in genel gelişimine de olumlu katkı sağlar’ dedi.

Atatürk Caddesi üzerinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ya ait alana dikkat çeken Tercan, ‘Bu alan çok önceden kuruma hizmet binası olarak tasarlanmıştı. Şu an otopark olarak kullanılıyor. İZKA’da Gıda Çarşısı’nda hizmet veriyor. İZKA hizmetlerinde ve çalışmalarında hiçbir aksama olmadan başarı ile görevini yapıyor. İdari binasının merkeze taşınmasına gerek yok. O halde bu alanı turizme kazandırmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır’ diye konuştu.

İZKA arazisinin UNESCO'nun gündemde olduğu bir dönemde Kemeraltı’na yürüme mesafesinde olduğunu da hatırlatan Tercan, ‘Bu önemli konuyu üyesi bulunduğum İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu’na dilek ve öneri olarak sundum. Umarım gelişmeler istediğimiz yönde olur.İzka’ nın bu arsasına İzmirlilerin referandumla swot analizle fikri sorulsa bodrumu büyük otopark üstü otel yapılsın çıkar. İdari bina yapmak İzmir için hata olur.’ dedi.