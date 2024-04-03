İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 'Gençlik Söyleşileri'nde liseli öğrencilerle yeniden buluşuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde gerçekleşen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, liseli öğrencilerle bir araya geldi.

Tire Öğretmen Melahat Aksoy, Urla Cengiz Aytmatov ve Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Liselerinden öğrencilerin katıldığı gençlik söyleşisinde öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şu ifadeleri kullandı:

"Kendinize ve hayata farklı bir pencereden bakmanız için bugün buradayız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yeter ki kendinize inanın. Unutmayın sizler, sadece ailenizin değil, aynı zamanda bu milletin de istikbalisiniz. Bu güzel vatan için kurduğumuz hayallerin başköşesinde sizler varsınız."

Söyleşide gençlerle buluşan Yahşi, “Birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak, gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Gençlik, geleceğin mayasıdır. Bu güzel ülkenin hamuruna birlikte şekil vereceğiz. Bu hamura vatan aşkını, birlik ve beraberliği, umudu, heyecanı, tecrübeyi ve rüyalarımızı katacağız. Gelecek hedeflerinize ulaşmak ve ülkenin geleceği olabilmek için gençlik dönemini çok verimli geçirmeniz gerekir.” diye konuştu.

Söyleşide ailenin ve eğitimcilerin de önemine değinen Yahşi, "Anne baba duasını mutlaka alın. O duayı almadan muvaffak olmanın imkânı yoktur. Okullarımızda herkes, sizin iyiliğiniz için çalışıyor. Öğretmenin en büyük sermayesi, gördüğü hürmettir. Onlara 'İyi ki varsınız, bende çok emeğiniz var.' demeniz onlara verebileceğiniz en büyük hediyedir." dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile birlikte yeniden hayata geçirilen söyleşi, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.