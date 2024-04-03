Tokat'ın Turhal İlçe Belediyesi'nde yapılan devir teslimle yeni Başkan Mehmet Erdem Ural, İlker Bekler’den görevi devraldı.Nurhan İçmez - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta Turhal Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mehmet Erdem Ural, Turhal Belediyesi önünde düzenlenen tören ile belediye başkanlığı görevini teslim aldı.

Belediye başkanlığı devreden İlker Bekler; Turhal'da dolu dolu 5 yıl geçirdiklerini belirterek, "Şehrimizde yaptığımız hizmetlerle şehrimizi daha iyi seviyelere getirmeye gayret ettik. Bu bir bayrak yarışı bu bir hizmet yarışı. Şimdi milletimizin bize emanet ettiği bu bayrağı Erdem Bey’e teslim ediyorum. Ve güzel hizmetler diliyorum" dedi.

Yeni Başkan Mehmet Erdem Ural ise, "Üzerimize aldığımız sorumluluğun farkındayız. Hemşerilerimizden aldığımız bu kıymetli emanetin vermiş olduğu sorumlulukla şehrimiz için durmaksızın çalışmaya daha güzel bir şehir haline getirmeye gayret göstereceğiz. Görevi devraldığım kıymetli başkanım İlker Bey’e şehrimiz için yapmış olduğu kıymetli eserler için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.