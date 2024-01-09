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İzmit Belediyesi, İzKSV ve KASK ortaklığında düzenlenen 100. yıl sergisi, kentin 3 bin yıllık tarihine ışık tutuyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzKSV ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle düzenlenen Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleşti.

4 aylık bir süreç geçiren Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlanırken, birbirinden değerleri fotoğraflar Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Ayrıca yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi.

Jüride sanat tarihçisi ve fotoğraf sanatçısı Firdevs Sayılan, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kurulay, Tarihçi Selime Aslı Ünal, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümran Özdemir ve Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk yer aldı.

Sergide yer alan fotoğraflar kentimizin kültürel zenginlikleri özgün bir bakış açısıyla yansıtılırken, kent tarihinde unutulmaya yüz tutmuş detaylar keşfedilirken geçmişin izlerini sürerek bu topraklardaki kültürel mirası daha yakından tanıma fırsatı sunuldu.

“ZENGİN TARİHİYLE KADİM BİR ŞEHİR”

İzmit’in kültürel tarihini önemseyen ve korumaya yönelik çalışmalara imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin 3 bin yıllık Nikomedia tarihi ve İstanbul’dan önce 46 başkentlik yaptığını belirterek, "Böylesine zengin bir geçmişe sahip kentin Nikomedia tarihinin daha fazla önemsenmesi için paydaşlarımızla ciddi bir mücadele veriyoruz. Nikomedia, antik çağlardan bugüne kadar uzanan zengin tarihiyle Kocaeli’nin kalbi. Bu kadim şehir, Roma İmparatorluğu’nun başkentlerinden biri olmuş ve tarihi boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu yarışma ve sergi, Nikomedia’nın ve Kocaeli’nin bu eşsiz tarihini, arkeolojik kazılar ve antik kalıntılar aracılığıyla gözler önüne serecek" diye konuştu.

Sergi, 12 Ocak’a kadar açık olacak.