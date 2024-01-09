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Başkan Çerçioğlu mesajında şunlara yer verdi: Basın önemli ve etkin bir denetim organı olarak demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Bu konumuyla gazeteciler de yeri geldiğinde çok zor şartlar altında çalışarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.

Gazeteciler halkı haberdar etmek için yeri geldiğinde kendi hayatlarını ortaya koymaktadırlar. Ekonomik şartların iyice ağırlaştığı günümüzde bizleri habersiz bırakmayan, mesleklerini onurlarıyla yapan gazeteciler demokrasimizin vazgeçilmezleridir.

Türk basın tarihi, basın emekçilerinin alın terinin yanı sıra; Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi mesleği için canını hiçe sayan kalemlerin kayıplarıyla da yazılmıştır. Türkiye, canlarını verme pahasına mesleklerine âşık, “doğru” ve “ilkeli” haberden sapmayan basın mensupları sayesinde demokrasi mücadelesinde bugünlere gelmiştir. Onları minnetle anıyoruz.

Gazetecilik ilkelerinden şaşmadan kamuoyunu bilgilendiren, çağdaş bir Türkiye için düşünen, doğru ve ilkeli haberden asla ödün vermeyen tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.