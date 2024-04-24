İzmit Belediyesi, Avrupa’ya seyahat etmek isteyen gençler için bugün saat 16.30’da Talk&Smile Kafe’de DiscoverEU bilgilendirme semineri düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bağlı AR-GE Birimi, Avrupa’ya seyahat etmek isteyen gençlerin bilgilendirileceği DiscoverEU semineri düzenleyecek. 18 yaşındaki gençlere Avrupa’nın çeşitliliğini keşfetme, kültürel mirasını ve tarihini öğrenme; kıtanın her yerinden insanlarla ilişki kurma fırsatı sunan Erasmus programının bir faaliyeti olan seminer bugün 16.30’da Talk&Smile Kafe’de gerçekleşecek.

SEYAHAT KARTI İLE AVRUPA’YI KEŞFEDECEKLER

1 Temmuz 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmuş olan gençlerin başvurabileceği DiscoverEU programına seçilen gençlere bir seyahat kartı veriliyor. Gençler bu kart sayesinde demir yolu ile seyahat edebiliyor. Aynı zamanda kültür, eğitim, doğa, spor, yerel ulaşım, konaklama, gıda ve benzeri ziyaret ve faaliyetler için gençlere indirim sağlayan Avrupa Gençlik Kartı (EYCA) veriliyor.