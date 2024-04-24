İzmit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen ‘Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı ödüllü resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, ‘Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı ödüllü resim yarışması düzenlendi. İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı resimlerini İzmit Belediyesine gönderdi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

İLKOKUL KATEGORİSİ

Birinci: Çağdaş Biçer

İkinci: Deon Lee

Üçüncü: Nehir Şenergün

ORTAOKUL KATEGORİSİ

Birinci: Kaan Ergün

İkinci: Cemre Öztop

Üçüncü: Defne Patır