Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde sokakların nabzını tutan Herkes Duysun ekibi, ilçe halkına "İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’dan ve hizmetlerinden memnun musunuz" sorusunu yöneletti.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Her avuç toprağı binlerce yıldır kültür kalıntıları ile yoğuran, yüzyıllar boyu tarih sayfalarının baş köşelerinde yerini alan İznik'te, vatandaşlar ilçenin Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’dan memnun mu?

Bazı vatandaşlar İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’dan memnun olduklarını fakat turizm yatırımları da yapılması gerektiğini vurgularken, bazıları da daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ve memnun olmadıklarını kaydetti.

İşte söz vatandaşta...