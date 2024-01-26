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Elektronik müzik grubu Justice yeni bir albüm çıkarıyor. Albümden yayınlanan ilk şarkılar ise Generator ve One Night/All Night oldu.Justice’in yeni albümü ‘Hyperdrama’, 26 Nisan’da Ed Banger Records / Because Music etiketiyle yayımlanacak. Hyperdrama, dijital platformlar ile birlikte; CD, plak ve özel edisyon plak formatlarda geliyor.

Albümden yayınlanan ilk şarkılar, ‘Generator’ ve Tame Impala’nın da yer aldığı ‘One Night/All Night’ oldu.

‘One Night/All Night’ ile ilgili Tame Impala ve Justice:

“Justice’in Dark Techno versiyonunun, Kevin Parker’ın disko versiyonuna ait bir altyapı kullanıyormuş hissi veren bir şarkı yapmak istedik. Kevin’ın hem doğal bir şekilde basit hem de son derece kendine has melodiler üretme konusunda özel bir yeteneği var. Bu şarkıda aynı anda hem elektronik müzik hem de disko esintileri yer alıyor ama şarkı boyunca ikisini aynı anda duymuyorsunuz.”

‘Generator’ hakkında Justice:

“Bize göre bu şarkı Salsoul Orchestra’dan Getaway’in Gabber ve 90’lar hardcore tekno esintiler taşıyan bir versiyonu. Justice olarak yaptığımız müzik çoğunlukla disko/funk ve elektronik ağırlıklı. Hyperdrama’da ikisini barışçıl olmayan bir şekilde bir araya getiriyoruz. İki türün de ilgi odağı olmak için sarfedecekleri mücadele hoşumuza gidiyor.”