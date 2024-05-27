İBB, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan hasta ağaçların yerine yenilerini dikecek. Devrilme riski bulunan ve tedavisi mümkün olmayan mevcut ağaçlar, Orman Genel Müdürlüğü’nün verdiği izinler doğrultusunda alandan uzaklaştırılacak. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan ağaçların hastalandığı tespit edildi. Kök, gövde ve tepe tacı incelenen 19 adet meşe ağacında, yıllar içerisinde oluşmuş kök ve gövde çürüklüğü tespit edildi. Devrilme riski bulunan ve tedavisi mümkün olmayan 19 Meşe ağacı, Orman Genel Müdürlüğünün verdiği izin doğrultusunda alandan uzaklaştırılacak. Kaldırılan ağaçların yerine caddeye 19 Dışbudak ağacı dikimi yapılacak.