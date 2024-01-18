Tahmini Okuma Süresi: dakika

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Yeni günün yeni operasyon haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirterek, milletin duası, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadelelerinin aralıksız devam edileceğinin altını çizdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden "Kahramanlar-45" operasyonları kapsamında 36 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlardaki aramalarda 39 bin dolar, 11 bin avro, 200 bin lira ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu ifade etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1747847673951006735

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.