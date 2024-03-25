Kamu bankalarında 8 ila 12 bin liraya yükseltilen emekli promosyon tutarları için güncelleme başvuruları bugün başladı.ANKARA (İGFA) - Promosyon ödeme tutarlarında iki kat artış sağlandı.
Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirlenirken, emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor.
Başvuruları bugün almaya başlayan bankalar, emekliden promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün olabiliyor.
Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor.
Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Ödemelerin Perşembe günü başlaması bekleniyor.