Kamu bankalarında 8 ila 12 bin liraya yükseltilen emekli promosyon tutarları için güncelleme başvuruları bugün başladı.ANKARA (İGFA) -  Promosyon ödeme tutarlarında iki kat artış sağlandı.

Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirlenirken, emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor.

Başvuruları bugün almaya başlayan bankalar, emekliden promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor.  Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün olabiliyor.

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Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor.

Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ödemelerin Perşembe günü başlaması bekleniyor.