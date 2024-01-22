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İzmir'in Karabağlar ilçesinde ÇKS'ye başvurmakta geciken üreticilere de gübre ve bordo bulamacı dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Üretim sezonu öncesinde tonlarca gübre ve bordo bulamacını Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'de bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ücretsiz dağıtan Karabağlar Belediyesi, diğer üreticileri de yalnız bırakmadı.

ÇKS'ye başvurmakta geciken üreticiler de gübre ve bordo bulamacına kavuştu.

Karabağlar Belediyesi tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla her yıl tonlarca gübre ve bordo bulamacı dağıtıyor. Bu yıl da ÇKS'ye kayıt yaptıran 129 üreticiye, 40 ton gübre ve 4 ton bordo bulamacı dağıtıldı. Sisteme kayıt olmakta geciken ancak ellerindeki tapu bilgileriyle başvuru yapan toplam 28 çiftçiye de 8 ton gübre ve 800 kilogram bordo bulamacı ücretsiz olarak verildi. Kavacık Köyü’nde gerçekleştirilen dağıtımda gübre ve bordo bulamacına kavuşan üreticiler “Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu'na daha önceki dağıtımda durumumuzu anlatmıştık. Sağ olsun bizleri kırmadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Üreticilere bereketli bir yıl olmasını dileyen Başkan Selvitopu, “İnşallah bu sezon ürün daha iyi olur ve güzel bir getiri sağlar. Her zaman söylediğimiz gibi, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi dünyanın en kaliteli üzüm çeşitlerinden Alphonse Lavallee’nin yetiştirildiği Kavacık Köyü’nde zamansız yağış, aşırı sıcaklar ve “mildiyö hastalığı” nedeniyle geçen yıl rekoltede yüzde 50 oranında azalma yaşanmıştı.