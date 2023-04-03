Okul öğretmenleri Hafize Karaçam ve Duygu Güney'in rehberliğinde gerçekleştirilen proje ile Türkiye Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) yürüttüğü uluslararası çevrenin genç sözcüleri (young reporters of environment) programına katılan Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri çevreye olan duyarlılıklarını gösterdi.

Hazırladıkları çevre haberleri ile Kocaeli'deki hava kirliliğine dikkat çekildi.

Öğrencilerden Yağmur Yıldız, Nisanur Ay, Esmanur Yurtsever, Melisa Genç ve Cemre Hilal Özdemir TÜRÇEV’in düzenlediği Young Reporters of Environment projesine hava kirliliğine farkındalık oluşturmak için çektikleri fotoğraf, video ve makaleler ile katılım sağladılar.