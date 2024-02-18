Bursa'nın Karacabey ilçesi 4 mil açığında 6 mürettebatı ile sulara gömülen kargo gemisindeki kayıp 5 mürettebatın bulunması için çalışmalar sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yanal taramalı sonar cihazı ile alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - "BATUHAN A" adlı kargo gemisindeki mürettebatın arama kurtarma çalışmalarında, bugüne kadar su üstünden botlar, su altı görüntüleme ve sonar sistemlerimizle çalışmalar sürüyor.

Pençe Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu Pençe Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalarda bugün itibarıyla; Yanal Taramalı Sonar cihazının alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam ettiğini duyurdu. Vali Demirtaş, kayıp mürettebat için devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.