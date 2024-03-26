Muğla’nın Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı; Ramazan ayının 15’ine denk gelen Dünya Yetimler Günü’nde, Marmaris’te yaşayan öksüz ve yetim ailelerine bir iftar yemeği verdi.Ata SEVGİ / AJANS CANKA

MUĞLA (İGFA) - Geleneksel hale gelen ve Pinetapark Deluxe Hotel’de gerçekleşen yemekte; misafirleri eşi Sümeyra Kaya ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan’la birlikte ağırlayan Kaymakam Nurullah Kaya söz alarak; "Ramazan ayımız rahmetiyle, bereketiyle devam ediyor. Bugün de güzel yağmurlu bir günde güzel bir akşam da bu sevinci birlikte paylaşıyoruz. Ramazan ayı, manevi bir iklimin kapılarını aralayan, sabır, hoşgörü ve paylaşma gibi değerleri ön plana çıkaran bir aydır. İftar sofraları, bu değerleri bir araya getiren, toplumun kaynaşmasını sağlayan en özel zamanlardan biridir. Birlikte geçirdiğimiz bu güzel akşamda, birbirimize destek olma ve yardımlaşma kültürünü canlı tutmak için ramazan ayımız bir fırsattır.” dedi.

Kimi basın mensuplarının ailece katıldığı yemekte Harp Filo Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG Yarbay Akın Çoşkunlar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve diğer brim amirleride konuk oldu.

KAYMAKAM KAYA’DAN BAŞKAN OKTAY’A VEDA Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yemek sonrasında Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya; görev süresi 31 Mart’ta dolacak olan, yeniden aday gösterilmeyen ve yemeğe beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift ve Özel Kalem Müdürü Seda Kopar ile birlikte katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti, sivil hayatında başarılar diledi.