Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçilen ve görev başı yapan mahalle muhtarlarıyla, düzenlenen toplantıda bir araya geldi KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile birlikte, ilçenin yeni muhtarlarını toplantıda ağırladı. 31 Mart tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde vatandaşların oylarıyla seçilen mahalle muhtarları; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya konuk oldu. Gebze’nin merkez ve kırsal bölgelerinde görev yapacak mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı, Gebze Belediyesi Barış Sosyal Tesislerinde düzenlendi. İlçede görev yapan mülki ve idari birimlerin müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, yeni döneme ilişkin proje ve hizmetler hakkında muhtarlara bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kısa bir selamlama konuşması da gerçekleştirdi.

HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI GEBZE

Yeni dönemde seçilen mahalle muhtarlarına çalışmalarında başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Davetimize icabet ettiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eskiler “Önce refik sonra tarik” derlerdi. Yani önce yol arkadaşı sonra yol. Kader ve karar bizi aynı yolda buluşturdu. Belediye başkanı olarak milletimizin teveccühüyle Gebze’ye hizmet için seçildim. Muhtarlarımız Gebze’nin mahallelerine hizmet için seçildi. Ortak paydamız ve yolumuz Gebze. Ortak paydamız ve yolumuz Gebzelilere hizmet etmek. Bir olarak sağlam işler yapma görevimiz var. Bir olarak; zorları kolaylaştıracağız.

EL ELE OMUZ OMUZA SEFERBER OLACAĞIZ

Azları çoğaltacağız. Az zamanda çok mesafe alacağız. Gebze Belediye Başkanı olarak, bu niyet ve iradeyle yola çıktık. Bu sayede sağlam işler yaptık. Bu güvenle sağlam işler yapmaya niyetlendik. Marifet bir şehir kurmak, şehri imar etmekle birlikte; o şehirde yaşayanları mutlu etmektir. Gebzelilerin mutlu olması için el ele omuz omuza seferber olacağız. Bu toplantı ve daha çok sayıda toplantıyı bu müşterek ihtiyacı karşılamak için yapacağız.

HER ZAMAN YANINIZDA VE DESTEKÇİNİZİZ

Hazırladığımız, daha önce vatandaşımıza ilan ettiğimiz, vatandaşımızın teveccühüne mazhar olan bazı projelerimizi sizlerle paylaşarak bahsettiğim niyet ve hedeflere uygun bir istişare için Bismillah diyoruz. Bugün burada gerçekleştireceğimiz toplantımızın Gebze için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Başkan Büyükgöz’ün adından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de muhtarlara yeni çalışma döneminde her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarını dile getirerek, başarı temennilerini iletti. Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.