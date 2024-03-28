Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, Filistin'in Gazze şehrinde yaşanan insanlık dramını hatırlatmak ve dayanışma sergilemek amacıyla özel bir iftar düzenliyor. "Gazze İftarı" adı altında gerçekleşecek etkinlik, 19 Nisan Perşembe günü saat 19.04'te gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İftar programının menüsünde, bölgenin simgesi olan hurma, ekmek ve çorba yer alacak. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yusuf Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze İftarı ile Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz. İftar sofralarımızı bir araya getirerek, dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerine yer verdi. Gazze İftarı'na tüm halkın davetli olduğunu belirten Şahin, etkinliğin Perşembe günü iftarda Cumhuriyet Meydanı’nda Bürüngüz Cami yanında yapılacağını duyurdu.