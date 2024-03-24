Kayseri Melikgazi Belediyesi, 2. etabına başlayacağı Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde kat karşılığı konut ve dükkânlar için ihale yapmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projeleri ile ilçede birçok mahalleyi yenilediklerini söyleyerek, "Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanların kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Kentsel dönüşüm sürecini yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. İlçemizin daha da güzelleşmesi ve daha modern bir ilçe olması için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biri. Bu kapsamda 32 daire 3 dükkân için kat karşılığı ihale gerçekleştirdik. 2. etabımızın biran önce başlaması için bir bir ihale yapmaya devam edeceğiz" dedi.