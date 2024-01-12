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Kayseri Melikgazi Belediyesi’nde 2024 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Kayseri Melikgazi Belediyesi’ne müracaat edilmesi gerekiyor.

Müracaatların 25 Şubat 2024 günü mesai bitiminde sona ereceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi tarafından, periyodik olarak muayene yapılması gereken her türlü ölçü ve tartı aletlerine sahip işletme sahipleri 25 Şubat mesai bitimine kadar dilekçe mahiyetindeki bildirimlerini vermeleri gerekiyor. Ticaret gereklerine ve kamu yararı açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabilirliğin sağlanması amacıyla bu tür cihazların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Esnaflarımızın belediyemiz ölçü ayar memuruna 25.02.2024 tarihine kadar beyan vermeleri ve cezalı duruma düşmemeleri hususunu hatırlatmak isteriz. Konu hakkında esnaflarımız 0 352 252 17 72 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler. Melikgazi’ye bağlı grup merkezi ölçü ayar memurluğu tarafından damgalanamayan ve herhangi bir nedenle damga yaptırmayan esnaflara yasa gereği ceza uygulanacak. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince damgası kopmuş bozulmuş damga süresi dolmuş ölçü ve tartı aletleri kullananlara da cezai işlem uygulanması zorunludur. Ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacağını da hatırlatmak isteriz. Müracaat sahibinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, tartı ve ölçü aletinin cinsi, çekeri, markası, seri numarasının yer aldığı beyannamelerini mutlaka vermeleri gerekmektedir.” dedi.