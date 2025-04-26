Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi kapsamında kovan dağıtım programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla sabaha karşı saat 04.00’da gerçekleşti. Arıların güneş ışığı görmeden sağlıklı bir şekilde hak sahiplerine dağıtılabilmesi amacıyla düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticinin kentteki en güçlü destekçisi olan Başkan. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, kentte arıcılık ve arı ürünleri üretiminin gelişimini desteklemek, arıcılık sertifikası olan üretici ve üretici adaylarına ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi’nde kovanlar, üreticilere teslim edildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Otoparkında gerçekleşen dağıtım programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mücahid Soyak, Mustafa Türkmen ve daire başkanları ile üreticiler katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ekibimizi tebrik ediyorum. Maşallah gece demeden, gündüz demeden çalışıyorlar. Hatırlanacağı üzere dün nohut ve mercimek dağıttık, bugün arı dağıtıyoruz” dedi.

Üretimi teşvik etmek amacıyla vatandaşlara destek olduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Bu işi hobi mantığında başlatıp profesyonelliğe dönüştürmek suretiyle KAYMEK bünyesinde kursiyerlerimize kurs veriyoruz ve daha sonrasında da arılı kovan desteğinde bulunuyoruz. Önemli olan üreten olması, bu işi severek yapıyor olması. Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bölgemiz de bitki çeşitliliği bağlamında önemli bir merkez. Şuan itibariyle 300 üreticimize ikişer kovan veriyoruz. Ayrıca gençlerimizi teşvik etmek amacıyla Sarız’ımızda 15 gencimize 10’ar kovan toplam 150 tane, Özvatan’ımız da 25 kardeşimize 10’ar taneden 250 tane olmak üzere totalde bin kovan dağıtmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah üreten olsunlar diyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk Sırada Yer Alıyor”

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanındaki destekleri ile Türkiye’de lider bir konumda yer aldığına dikkat çekerek, “Sadece arı, tavuk, koyun dağıtmakla değil yem bitki çeşitleriyle, bakliyat çeşitleriyle vatandaşlarımızı yüreklendirmeye çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, büyükşehirler arasında tarım ve hayvancılığa en çok yatırım yapan bir büyükşehir olarak anılıyor, ilk sırada yer alıyor. Son 5 yıllık süreç içerisinde 1 milyar TL’ye yakın yatırımla çalışma yapmış ve vatandaşlarımıza destek olmuş durumdayız. Arıcılıkla ilgili yine bir katkıda bulunmak için bu sezon da desteğimizi verdik” ifadelerini kullandı.