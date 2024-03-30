Geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve tanıtılması için güzel bir proje üreten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, restorasyonu bitmek üzere olan Gön Han’ın içinde Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi’ni hayata geçirecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -Melikgazi'yi daha ileriye taşıyacak ve Kayseri’ye değer katacak olan vizyon projeleri ile ses getireceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Kayseri, tarihin derinliklerinden beri çemenlenmiş pastırmanın ana vatanıdır. Kayseri pastırması, şehre gelenlerin hem tattığı hem de yanlarında giderken götürdüğü lezzetlerin başında geliyor. Çemeni, baharatı, kurutuluş şekli ve usta ellerde doğranışı ile Kayseri’nin ticari hayatında da önemli rol oynuyor. Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi projemiz ise, pastırma, sucuk, sucuk içi ve çemen kültürünü tescilleyecek. Kayseri dışından gelenler pastırma ve sucuğun nasıl yapıldığını öğrenecek ve görecek. Tadımlar da yapılacak. Kayseri dışından gelen misafirlerimiz sucuk nasıl yapılır, pastırma nasıl dilimlenir öğrenip görecekler. İçinde bulunan lokantasında sucuk ekmek, sucuk içi gibi lezzetlerin tadına bakılabilecek. Çocukluğumuzda evde sucuk doldurmak bizim için güzel anılardı. Evlerde sucuk içi de yapılırdı. Bu kültürümüze sahip çıkmamız lazım. Kayseri’nin pastırma ve sucuk kültürü inşallah burada yaşayacak. Bu projemizi restorasyonu tamamlanmak üzere olan Gön Han’ın içinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Hem merkezi bir yer hem de pastırmacılara yakın. Esnafımızın da işi bu proje ile daha da canlanmış olacak.” dedi.