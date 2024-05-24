Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Keles Belediye Başkanı Ali Doğru konuk oldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına konuk olan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Keles’te turizm adına gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

31 Mart Seçimlerinin sıkıntısız bir şekilde atlattıklarını söyleyen Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “31 Mart Seçimlerini zaferlerle atlattık. Yüzde 46 gibi bir oyla seçimi tamamladık. Seçimde 15 aday vardı. Kazasız, belasız, hiç kimseyle kavga etmeden hiç kimseyle en ufak sorun yaşamadan huzur ve barış ortamının hakim olduğu bir süreç yaşadık.” dedi.

“SİYASETE İLK DEFA GİRİYORUM”

Eğitimci olduğunun altını çizen Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “ Siyasete ilk defa giriyorum, ben eğitimciyim. Uzun yıllar eğitim yöneticiliği yaptım, Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım ama Kelesliyim. Ben ve eşimde buralıyız. Memleketimde belediye başkanlığı yapmaktan son derece keyif alıyorum ve mutluyum.” ifadelerini kullandı.

“YÜKÜM AĞIR”

Keles’in atalarımızdan bir miras olduğunu vurgulayan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “Yüküm ağır, sorumluluğumun farkındayım çünkü belediyenin hitap ettiği alan çok farklı. Keles küçük bir ilçe ama Bursa’nın en güzel ilçesidir. Doğal güzelliğiyle adeta bir cennet köşesidir. Keles atalarımızdan bize mirastır. Biz de bu mirası en iyi şekilde hizmet edeceğiz.” dedi.