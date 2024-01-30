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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yangına Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale ederken, yapılan müdahalelere rağmen evin büyük bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Nursel Engin’e ait evde yangının soba bacasındaki ısının çatıya sıçraması ile çıktığı öne sürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çamlıca kırsalındaki bir evde soba bacasından çıktığı öne sürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a bağlı Çamlıca'da önceki akşam meydana gelen yangında bir ev büyük hasar gördü.

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