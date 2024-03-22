Keşan İlçe Halk Kütüphanesi tarafından desteklenen Keşan Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Grubu 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle hazırladığı “100 Yıllık Destan” adlı oyunu sergileyecek.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Oyun 19 Mart Salı günü Saat 20.30’da Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda sergilendi.

Saat 20.30’da başlayan oyunu Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz,oyuncu Ayhan Taş ile çok sayıda tiyatrosever izledi.

Kadir Kılıç’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı oyunun Sanat Danışmanlığını Aytan Taş yaptı.

Oyunda rol alan oyuncular da şöyle; Melis Çiner, Nazım Kerem Fırat, Canan Kılıç, Elmas Demirtaş, Ömer Gökalp Yiğit, Halis Hayel, Zübeyde Acar, Sarp Tabak, Sancak Tabak, Birgül Tabak, Yağmur Serra Dalkıran, Bilgen Dalkıran, Nil Meriç, Yasemin Meriç, Eslem Mantarcı, Elif Mantarcı, Melih Işıklar, Göktuğ Işıklar, Gülizar Işıklar, Melisa Karakaş, Şenay Karakaş,Rabia Canbaz, Nilüfer Canbaz, Furkan Kerse ve Elif Ada Gazel