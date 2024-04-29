MARSU, altyapı çalışmaları kapsamında Dargeçit ilçesinin Bahçebaşı Mahallesi’ne 1200 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı döşedi. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrin dört bir köşesinde altyapı güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. MARSU, Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. MARSU'nun öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, mevcut yerleşim alanları ile birlikte yeni yerleşim bölgelerinin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, Bahçebaşı Mahallesi’ne 1200 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında kanalizasyon şebeke hattı döşendi. Kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamlayan MARSU, mahallenin kanalizasyon altyapısını modernize etti.

Öte yandan MARSU ekipleri, Savur ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde de 160 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı ve 160 metre uzunluğunda isale hattı deplase çalışmalarını tamamladı.