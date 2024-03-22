PTT AŞ tarafından "Sakin Şehirler-4" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 22 Mart 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) -PTT AŞ, 22 Mart 2024 tarihinde "Sakin Şehirler-4" konulu 120 TL (26 x 41 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 140 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ahlat PTT Müdürlüğü/BİTLİS adresinde "Sakin Şehirler-4 Konulu Sürekli Posta Pulu 22.03.2024 AHLAT" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.