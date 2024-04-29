Tofaş Spor Kulübü, 2006-2011 arası doğumlu altyapı sporcuları için 25-28 Haziran tarihleri arasında Tofaş Altyapı Pro Kampı düzenleyecek. Samir Seleskovic, Cem Akdağ, Caner Topaloğlu ve Tofaş altyapı antrenörlerinin eğitim vereceği basketbol kampının indirimli erken dönem kayıtları başladı.

BURSA (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü, altyapı eğitim sistemini tüm Türkiye’ye açıyor. Tofaş Spor Kulübü’nün deneyimli altyapı antrenör kadrosu tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan Tofaş Altyapı Pro Kampı, 25-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek. Tofaş Basketbol A Takımı’nın da antrenmanlarını yaptığı Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek basketbol kampına 2006-2011 arası doğumlu tüm gençler kayıt yaptırabilecek.

Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic, Tofaş’ın Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki pilot takımı Gemlik Basketbol’un ve Tofaş BGL Genç Takım Başantrenörü Cem Akdağ, Gemlik Basketbol U18 Takımı Başantrenörü Caner Topaloğlu’nun yanı sıra Tofaş altyapı antrenörlerinin yer alacağı Tofaş Altyapı Pro Kampı; günde çift antrenmanla 4 gün boyunca gençlerin bilgi, seviye ve koordinasyonu katkı sağlayacak. TANITA testi ölçümleriyle başlayacak kampta temel basketbol eğitimlerinin yanı sıra Tofaş altyapı antrenmanlarında uygulanan çalışmalar da uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Kampta ayrıca sporcu psikolojisi ve iletişimin sporcu başarısına katkısı üzerine gelişim seminerleri düzenlenecek.

Sınırlı kontenjanı bulunan Tofaş Altyapı Pro Kampı için siz de hemen başvuru yapabilir ve erken dönem indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Geleceğin basketbolcu adaylarının yer alacağı kamp hakkında daha fazla bilgi ve kayıtla ilgili tüm detaylar için +90 549 694 87 19 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

İndirimli Erken Dönem Kayıt Tarihleri: 29 Nisan - 31 Mayıs 2024

Normal Dönem Kayıt Tarihleri: 3 Haziran - 17 Haziran 2024

AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN:

TEL: +90 549 694 87 19

E-Mail: [email protected]