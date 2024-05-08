Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay yerine intikal eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, yerde yatan C.T.P. isimli şahsa ilk müdahaleyi yaparak Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.