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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hurdacının işyerinde bir kutu 50 adet dolu fişek ele geçirilirken, işyeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve TEM ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacının iş yerini kontrol etti.

Yapılan kontrolde, masa üzerinde bir kutu 50 adet dolu fişek bulunurken, fişekler muhafazaya alındı.

İş yeri sahibi O.T. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten adli tahkikata başlandı.

Ayrıca, iş yerinin vergi levhası olmaması ve uzun süreli güvenlik kamera kaydı bulunmadığından gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için tutanağa bağlandı. O.T.'nin ikametinde de arama yapıldı, ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.