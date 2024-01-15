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Edirne'nin Keşan ilçesinde boş arazide durumundan şüphelenilen bir şahsın üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Felek Caddesi üzerinde bulunan boş arazide durumundan şüphelendikleri D.K. isimli şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şahsın ikametinde aynı gün yapılan aramada da 24 adet fişek, 1 adet sürgü kısmı olmayan kuru sıkı tabanca ve 1 adet tabanca şarjör bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.