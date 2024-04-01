Dün yapılan yerel seçimlerde CHP Keşan Adayı Mehmet Özcan, 5 yıl aradan sonra kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 4. dönem başkanlığını kazandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mehmet Özcan 49 bin 031 oydan kullanılan 38.873 oyun 20 bin 724’ünü alarak seçimi % 53.11 ile kazanırken, Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Helvacıoğlu ise 16.003 oy alarak %41.47’de kaldı ve seçimi kaybetti.

İYİ Parti adayı Zafer Sarıkeçe ise 826 oy, DEM Parti Adayı Abdullah Kaya 380 oy, Zafer Partisi Adayı Mustafa Aksu 325 oy, Yeniden Refah Partisi Adayı Selim Uyar 230 oy, Saadet Partisi Adayı Ahmet Köseler 103 oy aldı.