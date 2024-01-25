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Jandarma ekiplerinin bu çalışması, tefecilik suçunun önlenmesi ve suçlulara yönelik caydırıcılığın artırılması açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 51 adet boş senet, 1 adet dolu senet, 3 adet alacak-verecek çizelgesi, 1 adet borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 adet tapu senedi, 2 adet noter araç satış sözleşmesi, 6 adet farklı markalara ait cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Bu kapsamda; Keşan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Erdoğan DEMİR/ Edirne (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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