Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 ayrı operasyon düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında altı ayrı operasyonda altı kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlar 2 Mart 2024 günü farklı saatlerde Yenimescit Mahallesi, İspat Camii Mahallesi, Yeni Mescit Mahallesi ve Hakan Korkmaz Caddesi'nde gerçekleşti.

Operasyonlarda:

İ.A. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 3 adet sentetik ecza ve 5 adet kilitli poşet içerisinde 2.30 gram eroin ele geçirildi.

A.S.D. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 6 adet LYRICA marka sentetik ecza ele geçirildi.

A.A. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 3.92 gram eroin ve 1 adet Suboxone isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

S.I. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 3.90 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

E.S. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 0.47 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

R.M.Ü. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 10 adet Xanax hap sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturuculara el konuldu ve şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.