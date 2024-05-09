Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’na bağlı Evde Bakım Birimi çalışanları, ev temizliği, banyo, berberlik ve kuaförlük hizmeti sunduğu anneleri ziyaret ederek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Ömer Günel döneminde kadrosu genişletilerek daha fazla kent sakinine hizmet verebilir duruma getirilen Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 12 Mayıs Anneler Günü öncesi hizmet sunduğu Kuşadalı hemşehrilerini ziyaret etti. Kentin farklı mahallelerinde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi’nin sunduğu evde bakım hizmetinden faydalanan annelere hediyelerini takdim eden Evde Bakım Birimi çalışanları, Başkan Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını ileterek anneler gününü kutladı. Ziyaretlerin ve hediyelerin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren kent sakinleri ise inceliği ve nezaketi için Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.