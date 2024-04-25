Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 ayrı operasyonda toplam 3 kişiyi yakaladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Operasyonlardan ilkinde, Yeni Mescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen E.K.'nın üzerinde 2.40 gram Bonzai ele geçirildi. E.K. hakkında TCK 191'den adli işlem başlatıldı.

İkinci operasyonda, Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak'ta O.K.'nın üzerinde 2 adet, S.G.'nin üzerinde ise 1 adet olmak üzere toplam 3 adet Bonzai ele geçirildi. Maddelerin daralı ağırlıkları toplam 5.12 gram olarak tespit edildi. O.K. ve S.G. hakkında da TCK 191'den adli işlem başlatıldı.

Üçüncü operasyonda ise, Yeni Mescit Mahallesi Esenyurt Caddesi üzerinde C.B.'nin üzerinde 7.4 gram konnabinoid emdirilimiş tütün, Y.B.'nin üzerinde ise 9.84 gram konnabinoid emdirilimiş tütün ve 0.35 gram metamfetamin ele geçirildi. C.B. ve Y.B. hakkında da C. Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Dördüncü operasyonda ise, 21 Nisan 2024 günü saat 14.00 sıralarında, durumundan şüphelenilen E.V. isimli şahıs durduruldu. Yapılan kaba üst aramasında E.V.'nin üzerinden 4 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde toplam 1.67 gram ağırlığında eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

E.V. hakkında adli tahkikat başlatıldı.