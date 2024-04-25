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Tüm şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeni Mescit Mahallesi Kayalıdere Sokak: E.V . isimli şüpheliden 4 adet şeffaf poşet içerisinde bir miktar eroin maddesi ele geçirildi.

Yeni Mescit Mahallesi: C.B. ve Y.B. isimli şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 5 adet alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak: Z.Y. ve YB isimli şüphelilerden 1 adet payp ve 3,06 gr bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 3 gün içerisinde 6 ayrı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden toplam 10 gram bonzai ve bir miktar eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ağırlık veriliyor.

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