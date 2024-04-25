Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ağırlık veriliyor.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 3 gün içerisinde 6 ayrı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden toplam 10 gram bonzai ve bir miktar eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyonlar;
19 Nisan 2024:
Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak: O.K. isimli şüpheliden 2,84 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Yeni Mescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi: E.K. isimli şüpheliden 2,40 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak: S.G. isimli şüpheliden 1,52 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak: Z.Y. ve YB isimli şüphelilerden 1 adet payp ve 3,06 gr bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
20 Nisan 2024:
Yeni Mescit Mahallesi: C.B. ve Y.B. isimli şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 5 adet alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.
21 Nisan 2024:
Yeni Mescit Mahallesi Kayalıdere Sokak: E.V. isimli şüpheliden 4 adet şeffaf poşet içerisinde bir miktar eroin maddesi ele geçirildi.
Tüm şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.