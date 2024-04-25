Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen Üniversiteler Ligi (Ünilig) Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir’de yapılan müsabakaların ardından tamamlandı. Manisa BBSK’nın başarılı sporcuları Gülçin Akyıldız ve Nurbade Büber Üniversitelerarası Kadın Takım Kumite Şampiyonu olarak Kırşehir de gerçekleştirilen organizasyona damga vurdu. MANİSA (İGFA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen Üniversiteler Ligi (Ünilig) Karate Türkiye Şampiyonası, 23-25 Nisan 2024 tarihlerinde Kırşehir’de yapılan müsabakaların ardından sona erdi. Spor tutkunları, Türkiye’nin dört bir yanından üniversitelerini şampiyonada temsil etmek için gelen karatecilerin kıyasıya mücadelelerine tanık oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde (MCBÜ) öğrenimlerine devam eden, Manisa BBSK’lı sporcular Gülçin Akyıldız ve Nurbade Büber’de organizasyonda mücadele etti. Kıran kıran yapılan müsabakaların ardından Yeşil-beyazlı sporcular başarılı sonuçlara imza attı. Nurbade Büber 61 Kg Kadınlar Kumite Türkiye 3’üncülüğünü elde etti. Gülçin Akyıldız’da 68 Kg Kadınlar Türkiye 3’üncüsü olma başarısını gösterdi. Başarılı sporcular takım halinde yapılan değerlendirmelerde ise Üniversitelerarası Kadın Takım Kumite 1’incisi olarak organizasyona damga vurdu. Başarılı sporcular, madalyalarıyla verdikleri pozlarda mutluluklarını fotoğraflara yansıtırken şampiyonluk kupasını Manisa’ya getirerek şehirlerini gururlandırdı.