Edirne'de Keşan Belediyesi’nin toplam borcu afişle belediye binasına asıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden sonra Op.Dr. Mehmet Özcan’ın seçimi kazanmasının ardından Keşan Belediyesi’nin borçları ile ilgili afiş Keşan Belediyesi’nin binasına asıldı. Belediyenin borçlarını afişlendiren belediye, kamuoyunu bilgilendirdi.

Borç ile ilgili afişte yer alan rakamlar şöyle;

31.03.2024 Tarihi itibari ile borç dökümü

Piyasa Borçları: 234.750.505,60 TL

Elektrik (TREPAŞ): 25.091.457,48 TL

SGK : 28.831.438,80 TL

Krediler :113.445.761,44 TL

Vergi Dairesi : 56.626.160,62 TL

GÜNEKAB : 742.427,73 TL

İhale ve Geçici Kabul Noksanlıkları Teminatı: 16.865.409,30 TL

Memur Sendikalar: 649.995,70 TL

İşçi Sendikaları : 1.749.302,30 TL

Emekli Sandığı : 1.782.431,37 TL

Edirne İl Özel İdaresi: 3.632.584,68 TL

Devralınan Toplam Borç : 483.337.475,02 TL

2024 YILI ÖZEL KALEM GİDERLERİ

TEMSİL AĞIRLAMA VE TANITMA GİDERLERİ BÜTÇESİ 17.000.000,00 TL

3 AYDA HARCANAN 13.181.160,42 TL

Öte yandan seçim dönemine girilen 2024 Ocak ayından Özel Kalem Bütçe’sinden 17.000.000,00 TL’den harcanan 13.181.160,42 TL’nin de nereye harcandığı sorusu da merakla bekleniyor.